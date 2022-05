Tennissters Bargeres promoveren naar de eredivisie

TENNIS - De vrouwen van TC Bargeres zijn vanmiddag kampioen geworden in de hoofdklasse. Het team van trainer Ruud Koning moest drie partijen van Nootdorp winnen om de titel veilig te stellen. Na drie partijen was de buit al binnen.

Koning merkte voor aanvang van het duel dat er meer druk op zijn team zat dan normaal gesproken. "Ik merk dat de meiden gespannen zijn, maar dat hebben we met het inspelen eruit geslagen. Als we gewoon ons ding doen, moet het goed komen", laat Koning voor de eerste partij weten.

De tweede partij is een stuk spannender. Celeste Bergsma nam het op tegen de ervaren Olga van der Bos. De pas 14-jarige Bergsma won de spannende eerste set in de tiebreak. In de tweede set liepen de emoties soms hoog op (was een bal wel of niet uit?). Op 5-3 en 30-0 in het voordeel van Bergsma ontstond weer een discussie, waarna Bos de partij opgaf en Bergsma feliciteerde.