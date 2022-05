Nacompetitieplek op losse schroeven voor Dalen, Pesse nog niet veilig

VOETBAL - vv Dalen heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd om een plek in de nacompetitie voor een plek in de 1e klasse. De zondagtweedeklasser verloor bij middenmoter SC Emmeloord (2-1), waardoor de Drentse club op de ranglijst is gezakt van plek drie naar vier in de 2e klasse K. En die plek geeft aan het einde van de competitie geen recht op het toetje.

Volgende week speelt Dalen een cruciaal duel, op eigen veld, tegen de nieuwe nummer 3 in deze klasse: LAC Frisia 1883. Die ploeg heeft nu - met nog twee duels te spelen - één punt meer dan Dalen. Bij een overwinning heeft Dalen de nacompetitieplek weer in handen, alleen wacht dan nog op de laatste speeldag de ontmoeting met één van de twee overgebleven titelkandidaten: LSC 1890.

Na 25 minuten kwam Emmeloord op voorsprong tegen Dalen. Uit een corner van Thijs Lanters schoot Marc Loosman van dichtbij binnen: 1-0. Tijmen Venhorst volleerde tien minuten later de gelijkmaker tegen de touwen, waarna Dalen voldoende kansen kreeg om met een voorsprong te gaan rusten maar dat gebeurde niet.

In de tweede helft waren er kansen over en weer en dacht Dalen vlak voor tijd een strafschop te krijgen wegens hands, maar dit werd niet zo beoordeeld door scheidsrechter Boerema. In de 90e minuut schoot Daan Zuidberg Dalen helemaal in mineur: 2-1.

Pesse nog niet veilig

In deze 2e klasse K is Beilen na de 2-1 nederlaag bij LAC Frisia kansloos voor een prijs en verloor SV Pesse dure punten in de strijd tegen degradatie. Bij winst tegen concurrent Drachten waren de withemden veilig geweest, maar de Friezen wonnen met 2-1. Marco Hartman maakte de treffer voor de Drentse ploeg, die nu 21 punten heeft uit 22 duels. Dracnten en Zuidwolde, die nu op een nacompetitieplek staan, hebben respectievelijk 18 en 17 punten, terwijl hekkensluiter Oerterp op 16 punten staat.