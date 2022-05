Joseph Oosting, Ron Jans en Dick Lukkien genomineerd voor Rinus Michels Award

Slot leidde Feyenoord in zijn eerste seizoen naar de derde plek in de Eredivisie én naar de finale van de Conference League. De Rotterdammers nemen het woensdag in de Albanese hoofdstad Tirana in de finale op tegen AS Roma. Jans eindigde met FC Twente als vierde, waardoor de club uit Enschede zich plaatste voor de Europa League. Van Wonderen maakte met het gepromoveerde Go Ahead Eagles tot de laatste speeldag kans op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. De oud-international stapt nu over naar sc Heerenveen.