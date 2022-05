FC Emmen breekt met technisch manager Michel Jansen

Na afloop van het seizoen kwam in de evaluatie met de clubleiding naar boven dat bij beide partijen de verwachtingen over gewenste structuur en bijbehorende rol- en taakverdeling voor de komende seizoenen behoorlijk uiteen lagen. Op basis van dat gegeven nam de clubleiding het initiatief om gesprekken te starten over het stopzetten van de samenwerking. De partijen hebben vervolgens in gezamenlijkheid besloten, gelet op eerder genoemd verschil van inzicht, per direct uit elkaar te gaan.

Jansen kwam in juli vorig jaar over van SC Heerenveen, waar hij Hoofd Jeugdopleiding was. Eerder bekleedde hij diezelfde functie bij FC Twente. In die periode (in 2011) deed hij ook met succes de cursus Coach Betaald Voetbal. Bij Twente werd hij al snel toegevoegd aan de technische staf van de hoofdmacht en was hij, na het opstappen van Steve McClaren, zelfs een seizoen lang eindverantwoordelijk (samen met Alfred Schreuder). Later werd hij weer assistent en in 2015/2016 werd hij coach van Jong FC Twente.