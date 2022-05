Michael Greeve schittert op prestigieuze vijfsterren-landenwedstrijd in Rome

PAARDENSPORT - Springruiter Micheal Greeve (40) uit Veeningen schittert komend weekend met de 12-jarige merrie Eurohill's Fyolieta op het vijfsterren-concours van Rome. Nadat hij in januari twee keer de Grote Prijs van Exloo wist te winnen, viel hij op bij bondscoach Jos Lansink en mag hij ons land vertegenwoordigen in Italië.

Ook de nakomeling van Fyolieta, de 8-jarige Jacksonville Eurohill, is mee naar Rome. "Die loopt al op 1 meter 45-niveau. Dat is voor zijn leeftijd al best hoog. Ik heb hem ook zelf helemaal opgeleid en ik heb zeer hoge verwachtingen van hem", reageert Greeve.

Stalruiter bij Johan Heins

Greeve komt van oorsprong uit Rotterdam. In 2001 verhuisde hij naar Drenthe en ging nooit meer weg. Eerst was hij stalruiter bij Johan Heins die in De Schiphorst bij De Wijk een handelsstal heeft. Daar legde hij de basis voor zijn verdere carrière.

"Hij leerde mij het trainen, begeleiden en scouten van paarden. En ook veel over het management en de verkoop. Hij heeft me gemaakt tot wie ik nu ben", verklaart Greeve.

"Toen hij binnenkwam was het een enthousiaste ruiter die ook al in Amerika was geweest", vult Heins aan. "Voor mij was het heel mooi dat hij de paarden kon opleiden en dat heeft hij wel een beetje geleerd op basis van mijn routine van vroeger".

Heins (74) won in zijn carrière meer dan twintig Grote Prijzen en werd in 1977 zowel individueel als met het landenteam Europees kampioen. Ook was hij twee periodes bondscoach van de Nederlandse springruiters en runt hij nog altijd z'n eigen handelsstal.

'Gehoorzaam en snel reageren'

"Johan vond het altijd belangrijk dat de paarden goed in balans en aan de hulpen waren. Dat ze dus gehoorzaam zijn en snel reageren. Dat scheelt natuurlijk tijd. Zeker in de parcoursen van tegenwoordig die selectief zijn gebouwd en waarin alles snel op elkaar volgt, dan moet dat goed op elkaar ingespeeld zijn", aldus Greeve.

Prijzenkast

Zelf rijdt hij nog zo'n zeven tot acht paarden per dag. In al die jaren heeft hij al heel wat prijzen bij elkaar gereden. In z'n prijzenkast prijkt bijvoorbeeld een mooie globe die herinnert aan de wereldtitel voor 7-jarigen in het Belgische Lanaken.

Ook heeft hij een grote verzameling plaquettes van het CH De Wolden in Veeningen verzameld waar hij nog geen editie van gemist heeft. In 2016 wist hij de Grote Prijs in z'n achtertuin zelfs te winnen. Ook was hij de beste bij het Noordelijk Internationaal Concours Hippique in 2009 in de TT-hal in Assen dat inmiddels ter ziele is.