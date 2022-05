Kharchouch en Van Ooijen keren niet meer terug bij FC Emmen

Peet Bijen en Azzeddine Toufiqui zijn twee spelers die we mogelijk ook weer terug zullen zien na de zomer. Bijen, die door blessures nog niet heeft kunnen laten zien wat hij waard is, zou zich in de voorbereiding op het nieuwe seizoen kunnen gaan bewijzen en in het geval van Toufiqui onderzoekt Emmen de mogelijkheden voor een langer verblijf.

Ben Scholte en Leonel Miguel staan op de nominatie om een jaar verhuurd te worden. FC Emmen ziet voldoende perspectief in beide spelers, maar voorlopig niet in De Oude Meerdijk. Toch is het technisch kader wel van mening dat dit tweetal aan spelen moet toe komen en dus is verhuur een logische stap.

De situatie van Metehan Güclu is een lastige. De aanvaller staat nog een jaar onder contract bij Stade Rennes. Onduidelijk is of hij daar naar de zomer aansluit in de voorbereiding op het nieuwe seizoen of dat hij mag vertrekken. Over interesse heeft Güclü in ieder geval, volgens hemzelf, niets te klagen. In Nederland zijn er volgens de spits meerdere clubs geïnteresseerd. "En ja, ook FC Emmen is voor mij zeker een optie."