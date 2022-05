Hoogeveen wint, maar moet zich neerleggen bij nacompetitie

VOETBAL - Bij een stunt van Alcides op eigen veld tegen koploper TOGB had vv Hoogeveen nog hoop mogen koesteren op de titel in de hoofdklasse B, maar die stunt kwam er niet. Alcides verloor, ondanks voldoende kansen op een beter resultaat, met 0-2. Hoogeveen deed wel wat het doen moest door bij Rkvv Velsen met 2-0 te winnen, maar met nog twee duels te spelen is de achterstand nog steeds vijf punten op TOGB.

In vorm en fit blijven. Dat is het parool voor vv Hoogeveen in aanloop naar de nacompetitie voor promotie naar de Derde Divisie. Dat lukte aardig vanmiddag, want de mannen van trainer Nico Haak behaalde een zakelijke zege: 0-2.

Jim Veltmaat zorgde in de eerste helft voor de 0-1 en nadat de thuisclub op slag van rust met tien man verder moest na een directe rode kaart konden de blauw-witten in de tweede helft de voorsprong verdubbelen via Finn van Kommer.

Nog twee duels