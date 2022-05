ACV laat kans op nacompetitie glippen bij hekkensluiter

VOETBAL - Natuurlijk ging het dit seizoen voor ACV vooral om handhaving, maar de laatste weken groeide de hoop op een toetje in de vorm van de nacompetitie terecht. De ploeg van Fred de Boer bleef maar wedstrijden winnen en ja, waarom niet? Maar vanmiddag, uitgerekend in een duel waar vrij weinig mensen een misstap verwachtten, ging het mis. ACV speelde bij hekkensluiter GOES met 2-2 gelijk, waardoor de kansen op de nacompetitie vrijwel nihil zijn.

Om alsnog mee te doen aan het toetje dan zal ACV of de laatste periodetitel moeten winnen of vierde worden in de eindstand. Beide kansen lijken onhaalbaar, want met nog twee duels te spelen moet ACV in beide gevallen vier punten goed maken en in beide gevallen ook nog twee ploegen passeren.

Strafschop Hagenauw