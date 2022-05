HZVV en Noordscheschut verliezen

VOETBAL - In de zaterdaghoofdklasse B was er vandaag geen Drents succes. HZVV en Noordscheschut verloren. HZVV deed dat op eigen veld tegen Buitenpost, terwijl Noordscheschut fors onderuit ging bij Swift.

Het al gedegradeerde Noordscheschut was volstrekt kansloos in Amsterdam tegen Swift, waar het 5-1 werd voor de thuisclub. Nick Koster redde bij 4-0 de eer voor de blauw-witten.

HZVV keek bij rust tegen een verdiende 0-2 achterstand aan tegen Buitenpost. Bernd Douma en David Kazimier zorgden voor de treffers. Sander Dzemidzic was bij een 0-1 stand nog wel dichtbij de gelijkmaker, maar de inzet van hem belandde tegen de lat.

Ruim een kwartier na rust kwam HZVV fraai op 1-2. Een omhaal van Jorn Ballast uit een corner van Dzemidzic was de doelman van Buitenpost te machtig. HZVV wilde meer, maar de marge was binnen no time weer twee. Mark van der Meer scoorde de 1-3. Noah ten Brinke zorgde vlak voor tijd nog wel voor de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de rood-witten niet.