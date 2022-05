FC Emmen-beloften naar ACV en HZVV

De 19-jarige Dijk kan zowel op het middenveld als centraal achterin uit de voeten Zijn eerste club was vv Beilen in zijn woonplaats. Als C-junior werd hij gescout door FC Emmen. Ruud Jalving, volgend seizoen trainer van ACV, is voor Lars Dijk geen onbekende. "Bij FC Emmen is hij nu mijn trainer. Ik kan goed met hem overweg.vIk heb ontzettend veel zin in om bij ACV te gaan voetballen en hoop een steentje bij te dragen om het huidige succes voort te zetten."