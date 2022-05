Programma zaterdagvoetbal: Pakt DZOH de titel?

VOETBAL - Het hele seizoen is DZOH al ongeslagen in de 2e klasse J en vanmiddag kunnen de mannen van trainer Roy Stroeve het karwei afmaken in Haren tegen Gorecht, ook nog eens de enige overgebleven concurrent. Het verschil tussen beide ploegen is, met nog twee duels te spelen, drie punten.

De opdracht voor de thuisclub is duidelijk. Die ploeg zal moeten winnen, want het doelsaldo van DZOH is stukken beter (+29 voor Gorecht en +38 voor DZOH).

Volop spanning om de titel in 4C en 5F

Maar het is niet de enige kraker in het zaterdagvoetbal. Wat te denken van het gevecht om de titel in de 4e klasse C, met drie ploegen die elkaar nauwelijks ontlopen: Niekerk, Middelstum en ONR. Niekerk heeft met nog twee duels 48 punten, Middelstum en ONR volgen met 46 punten. Hetzelfde geldt voor SETA, Scheemda en NWVV in de 5e klasse F. Ook tussen die drie clubs zit maar drie punten verschil.

Degradatiekraker pur sang

In de 4e klasse D staan de twee degradatiekandidaten tegenover elkaar: Nieuw Balinge en Tiendeveen. Beide ploegen hebben dit seizoen nog niet gewonnen. Met vier punten uit 22 duels staat Nieuw Balinge voorlaatste en Tiendeveen heeft twee punten behaald. Met nog twee wedstrijden op het programma is de kans dus groot dat vanmiddag de beslissing valt welke ploeg rechtstreeks gaat degraderen en welke ploeg nog een herkansing krijgt in de nacompetitie.