Julius Dirksen en Kjell Scherpen in Oranje-selecties

VOETBAL - Jong Oranje-coach Erwin van de Looi heeft Emmenaar Kjell Scherpen (de doelman van Brighton & Hove Albion) opgenomen in de definitieve selectie voor de laatste drie wedstrijden in de kwalificatiereeks voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.

Voor Jong Oranje staan de laatste drie wedstrijden in de EK-kwalificatiegroep op het programma. Dit drieluik wordt vrijdag 3 juni in Chisinau afgetrapt tegen Moldavië. Dinsdag 7 juni volgt in Almere de wedstrijd tegen Gibraltar en de derde wedstrijd wordt zaterdag 11 juni gespeeld in en tegen Wales.

Dirksen

Ook voor FC Emmen-speler Julius Dirksen zit het seizoen er nog niet op. Hij is door bondscoach Bert Konterman geselecteerd voor het EK-kwalificatietoernooi met Oranje Onder 19.

Dat team speelt ook drie duels: in eigen land het tegen Noorwegen (woensdag 1 juni), Servië (zaterdag 4 juni) en op dinsdag 7 juni tegen Oekraïne.

Wanneer Oranje onder 19 zich weet te plaatsen begint het op 19 juni aan het EK in Slowakije.

Vier halve finalisten plaatsen zich voor WK