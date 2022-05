Sudosa-Desto legt speelsters langer vast, eredivisieteam krijgt vorm

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto uit Assen heeft vier speelsters langer vastgelegd. De vier hebben hun contract met een seizoen verlengd en maken daardoor komend jaar hun debuut in de eredivisie. Het gaat om speelsters die al jaren bij Sudosa spelen.

In april werd duidelijk dat Sudosa-Desto toegelaten zou worden tot de eredivisie. De club maakte er direct geen geheim van op termijn kampioen te willen worden. Als eerste aanwinst werd Paula Boonstra gepresenteerd. Zij keert na een carrière in België, Frankrijk en Hongarije terug in Assen.