ACV onderuit in laatste thuiswedstrijd van het seizoen

VOETBAL - ACV heeft de laatste wedstrijd voor het eigen publiek van dit seizoen verloren. In Assen was Excelsior '31 uit Rijssen met 0-2 te sterk. Door de nederlaag kan ACV officieel niet meer promoveren en zien we de ploeg volgend jaar weer terug in de Derde Divisie.

Het duurde nog geen tien minuten of ACV keek al tegen een achterstand aan en dat had het vooral aan de eigen defensie te danken. Excelsior profiteerde van geklungel in de verdediging en kwam via Givan Werkhoven op 0-1. De meeste kansen werd gecreëerd door de Assenaren, maar het vizier stond niet op scherp. Steyn Strijker, Gijs Jasper en Pascal Huser kwamen net tekort om de gelijkmaker op het bord te brengen, waardoor de ploeg van trainer Fred de Boer met een achterstand de rust in ging.

Robert Talens

Een bijzonder moment in de 53e minuut: Robert Talens verliet het veld voor Arjen Hagenauw. Na zeven jaar bij ACV (in verschillende periodes) gespeeld te hebben heeft Talens zijn laatste minuten voor het thuispubliek gespeeld. De verdediger maakt de overstapt naar Hoofdklasser Berkum uit Zwolle.

ACV was de ploeg met de meeste kansen in de tweede helft. Geen van de kansen werd echter omgezet in een doelpunt. In de 88e minuut gooiden de bezoekers de wedstrijd op slot door een doelpunt van Jasper Groothuis uit een counter, 0-2.

Geen promotie

ACV had nog een minieme kans op de nacompetitie voor promotie, maar door de nederlaag van vandaag is deze kans verkeken. De kampioen in de Hoofdklasse B is na vandaag wel bekend. FC Lisse won van Staphorst en is met nog één wedstrijd te gaan niet meer in te halen.