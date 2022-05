Noordscheschut verliest laatste thuiswedstrijd in Hoofdklasse, HZVV boekt uitzege

VOETBAL - Het is Noordscheschut niet gelukt om de voorlopig laatste thuiswedstrijd in de Hoofdklasse B met winst af te sluiten. NSC Nijkerk was met 0-2 te sterk.

HZVV boekte een knappe overwinning op bezoek bij AZSV uit Aalten.

HZVV

De thuisploeg was de bovenliggende partij in de weinig vermakelijke eerste helft. AZSV leek in de 17e minuut op voorsprong te komen via Rick van der Eerden, maar de grensrechter detecteerde buitenspel.

Enigszins tegen de verhoudingen in kwamen de Hoogeveeners op voorsprong. Jan Hup stuurde met een prachtige pass vanaf de middellijn Sander Dzemidzic alleen op de keeper af. De goaltjesdief van HZVV wist wel raad met deze kans en schoof de kans langs de keeper, 0-1. Echt grote kansen bleven in het restant van de eerste helft uit.

Ook in de tweede helft werd HZVV achteruit gedrukt door de AZSV. De Aaltenaren misten echter de klasse om grote kansen te creëren. In de counter kwam HZVV er een aantal keer gevaarlijk uit. In de 75e minuut plofte een schot van Dzemidzic uiteen op de lat. Vlak voor tijd besliste Maurice Tinholt de wedstrijd in het voordeel van de bezoekers met een bekeken schot langs de keeper, 0-2. Door de overwinning blijft HZVV op de zevende plaats staan.

Noordscheschut

De inwoners van Noordscheschut waren vandaag voorlopig voor het laatste getuige van een wedstrijd in de Hoofdklasse. De Schutters zijn een aantal weken geleden al gedegradeerd en komen volgend jaar weer uit in de Eerste Klasse. Vandaag kreeg de thuisploeg de kans om het publiek nog een keer te trakteren op een overwinning in de Hoofdklasse B.

De tegenstander was NSC Nijkerk, de andere ploeg uit de Hoofdklasse B die al verzekerd was van degradatie. De Schutters waren voorafgaand aan de wedstrijd daarom zeker niet kansloos. Een overwinning voor het thuispubliek bleef helaas uit. Na een doelpuntloze eerste helft wisten de bezoekers uit Nijkerk na rust twee keer toe te slaan en eindigde de wedstrijd in 0-2.

Laatste speelronde

De ploeg van trainer Marc van Meel heeft volgende week nog een kans om met opgeheven hoofd de Hoofdklasse te verlaten. Er staat een uitwedstrijd tegen ONS Sneek op het programma. HZVV speelt volgende week thuis tegen DETO uit Vriezeveen.