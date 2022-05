Tiendeveen degradeert na elf knotsgekke minuten van Nieuw Balinge

VOETBAL - Na een half uur spelen leek Tiendeveen op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. De ploeg van trainer Michel van Essen stond met 1-0 voor in en tegen Nieuw-Balinge. Elf knotsgekke minuten later keek Tiendeveen tegen een 1-5 achterstand aan en was degradatie onvermijdelijk.

Beide ploegen hadden dit seizoen nog niet weten te winnen. Nieuw-Balinge had vier keer gelijk gespeeld, terwijl Tiendeveen twee keer niet had verloren dit seizoen. De gasten moesten dus winnen om rechtstreekse degradatie af te wenden.

Daar had het na een half uur spelen alle schijn van. Tiendeveen was via een doelpunt van aanvoerder Dominique Wiffers op voorsprong gekomen. Toen werd de ploeg van trainer Geert Prins wakker. In elf minuten werd de 0-1 achterstand omgebogen naar een 5-1 voorsprong door twee treffers van Damian Kroezen en doelpunten van Chris Schutte, Gerjan Koekoek en Dennie Sallemons. Halverwege was het lot van Tiendeveen al bezegeld.