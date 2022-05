Wedstrijd van de Week - Handbal Hurry-Up - Bevo

HANDBAL - Er staat een cruciale wedstrijd voor Hurry-Up op het programma. De Zwartemeerders hebben nog alles in eigen hand om degradatie naar de Eredivisie te voorkomen. Vanavond kan een belangrijke stap worden gezet, want Herpertz Bevo uit Panningen komt op bezoek.

Omdat concurrent Quintus op bezoek moet bij koploper Volendam, is de kans groot dat Hurry-Up bij een overwinning van de laatste plaats af is. Hurry-Up staat momenteel op -1 punt in de HandbalNL League, Quintus staat er een puntje boven.