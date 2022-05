Kampioenschap binnen voor MSC na grote thuiszege

VOETBAL - Echt als een verrassing komt het niet, maar het zaterdagelftal van MSC is officieel gekroond tot kampioen in de 5e Klasse G. Vandaag werd thuis een ruime 6-0 overwinning geboekt op laagvlieger SVBS '77 uit Belt-Schutsloot. Omdat concurrent Nagele verloor, is de marge voor MSC nu groot genoeg en komt het volgend jaar uit in de 4e Klasse.

De ploeg van vertrekkend trainer Bernard Koning had geen kind aan de tegenstander van vandaag. Het was even wachten op de openingstreffer in de 37e minuut, maar daarna leek de ban gebroken. Na een 2-0 ruststand liepen de Meppelers uit naar een 6-0 overwinning. Omdat Nagele met 2-1 verloor bij de Steenwijker Boys, mocht de champagne bij MSC ontkurkt worden.

MSC op stoom na 1e periode

Na de eerste acht wedstrijden bezette MSC slechts de derde plaats in de 5e Klasse G. Daarna liep het echter op rolletjes, geen wedstrijd werd meer verloren en alleen Nagele kon nog tot het eind van de competitie aanhaken. Daarnaast heeft MSC ook met afstand de meest doelpunten gemaakt (93) en kregen ze bovendien de minste tegentreffers om de oren (23).

Vanaf 2016