Drie goals Timmerman niet genoeg voor titel DZOH: Gorecht wint spektakelstuk

Dat had vanmiddag dus ook gekund. als DZOH had gewonnen op het kunstgrasveld in Haren. Toen de Emmenaren kort na rust op 1-2 kwamen leek het Drentse feestje er ook te komen, maar Gorecht draaide het in een tijdsbestek van drie minuten helemaal om. De thuisclub kwam in de 69e minuut op 2-2 en amper drie minuten later op 3-2, waarna een tweede blunder van DZOH-doelman Diederik Bangma zelfs de 4-2 betekende. Aron Timmerman scoorde vijf minuten voor tijd nog wel zijn derde van de middag, maar verder kwam DZOH niet. Het was voor de geel-groenen, die een matige wedstrijd speelden, de eerste nederlaag van het seizoen.