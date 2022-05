Jurgen Stenfert wint op 62e verjaardag Grote Prijs gemeente De Wolden

PAARDENSPORT - Jurgen Stenfert uit Loenen heeft zichzelf een mooi verjaardagscadeau gegeven. Met zijn paard Heaven of Romance won hij op zijn 62e verjaardag de Grote Prijs van de gemeente De Wolden. Dat leverde hem 8.400 euro op.

De wedstrijd in Veeningen maakt deel uit van de nieuwe Spring Tour. Er gingen vandaag 48 combinaties van start in de Grote Prijs. Dertien daarvan wisten door te dringen tot de barrage.

De Ier Conor Drain moest met zijn Imagine 0.15 seconde toegeven op Stenfert. Bas van der Aa uit Aalbergen werd derde en was met zijn Gaen 0.16 seconde langzamer dan de jarige job.

De Grote Prijs was de afsluiting van vier dagen paardensport in Veeningen. Het is het eerste deel van de nieuwe Spring Tour. Vanaf woensdag volgt deel twee. Dan zijn er vijf dagen springwedstrijden voor voor zo'n 550 jeugdruiters met onder meer de Nations Cup.