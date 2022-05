Hurry-Up strikt Deen Schoemaker

HANDBAL - Trainer/coach Joop Fiege van Hurry-Up krijgt in de zomer de beschikking over de linkshandige opbouwspeler Nicolai Schoemaker (30) uit Denemarken.

Na Patrick Miedema is Schoemaker, die in Zwartemeer de naam van zijn Nederlandse partner gaat gebruiken, de tweede versterking van Hurry-Up. Net als Miedema is de Deen inzetbaar op verschillende posities in de opbouwrij.

Schoemaker speelde in zijn thuisland voor het laatst voor Elitesport Vendsyssel, waar hij tevens commercieël manager was. Als twintiger stond Schoemaker enige tijd bij tweede Bundesliga-club TUSEM Essen onder contract.

"Bij Vendsyssel ben ik me op de randzaken bij de club gaan focussen, maar door blessures moest ik toch weer in de baan. Dat ging zo goed dat het weer begon te kriebelen om meer te gaan spelen", legt de rechteropbouwer uit.

Schoemaker en zijn gezin, een zoontje en baby op komst, wilden altijd al eens naar Nederland verhuizen. "Familie van mijn vrouw komt uit Meppel waardoor ik een club in de buurt ben gaan zoeken. Via Toon Leenders, die ik ken van mijn tijd in Essen, ben ik met Hurry-Up in contact gekomen. Ik denk dat de ploeg met Patrick (Miedema, red.) en mij de nodige ervaring in de opbouwrij gaat krijgen."