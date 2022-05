Minieme nederlaag E&O in seizoensafsluiter

HANDBAL - In de laatste wedstrijd van het seizoen hebben de heren van E&O net geen resultaat weten te behalen. Op bezoek bij Kras/Volendam verloren de Emmenaren maar met één punt verschil, 31-30. Daarmee eindigt E&O dit seizoen op de 8e plaats in de Eredivisie.

Volendam staat maar twee plaatsen onder E&O op de ranglijst en er was weinig niveauverschil te zien tussen beide ploegen. De thuisploeg pakte snel een paar punten voorsprong, maar E&O bleef in het kielzog en keek telkens tegen een achterstand aan van 2 á 3 punten. Volendam ging met een 18-15 voorsprong de rust in.

Na rust was E&O de betere ploeg en al gauw wist de ploeg van vertrekkend trainer Henrik Bergholt de stand gelijk te trekken. Het lukte de Emmenaren alleen niet om ook op voorsprong te komen. Op de juiste momenten beet Volendam van zich af en wist het E&O steeds achter zich te houden. Nadat Volendam op een 31-30 voorsprong was gekomen, had E&O geen tijd meer over om de gelijkmaker op het scorebord te zetten.