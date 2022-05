Uitslagen en standen zaterdagvoetbal: MSC kampioen, DZOH nog niet

VOETBAL - De vierde Drentse kampioen in het amateurvoetbal is bekend. MSC uit Meppel is niet meer te achterhalen in de 5e klasse G. De Meppelers wonnen zelf eenvoudig van SVBS'77 en kregen na afloop te horen dat de laatst overgebleven concurrent, Nagele, onderuit ging tegen Steenwijker Boys.

Daardoor is het gat nu, met nog één wedstrijd te spelen, zes punten. En dus is MSC, na Wacker, HODO en Titan de vierde Drentse kampioen.

Ook ONR is uitgeschakeld in de titelrace. In de 4e klasse C kwam de formatie uit Roden niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen De Heracliden. Daardoor is het gat met koploper én kampioen Niekerk gegroeid naar vier punten.