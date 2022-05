Hurry-Up viert punt en is klaar voor degradatiekraker

"Ik ga er niet omheen draaien. Natuurlijk dacht ik aan de wedstrijd tegen Aalsmeer. Ik kan gewoon goed penalty's nemen en wilde dat laten zien", reageert een uitgelaten Jaspers.

Voordeel voor Fiege

Ook bij trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege was een glimlach te bespeuren: "Je sluit thuis met een goed gevoel af. Dat is fijn, maar het belangrijkste is dat we nu aan een punt tegen Quintus genoeg hebben. Als we onverhoopt in de problemen komen ben je blij dat je vandaag gelijk hebt gespeeld."

Tijdens het laatste thuisduel van het seizoen was het druk in de hal in Zwartemeer. Het thuispubliek nam na de 30-30 afscheid van Erik Blaauw, Bart Mik en Dragan Vrgoc. Laatstgenoemde vertrekt na vijf seizoenen naar Luxemburg en hield het met de microfoon in de hand niet droog.

