Bekijk hier het programma in het zondagvoetbal

VOETBAL - De teller staat inmiddels op vier Drentse kampioenen, want na Wacker werden HODO, Titan en gisteren MSC kampioen in hun klasse. Komt er vandaag een vijfde kampioen bij?

Het zou zomaar kunnen. In de 5e klasse D is Buinerveen koploper met drie punten voorsprong op SVBC. Wint Buinerveen bij Witteveense Boys en laat SVBC punten liggen in het thuisduel tegen Weiteveense Boys dan is Buinerveen kampioen.

vv Schoonebeek

In de 4e klasse D kan er een tweede Drentse club rechtstreeks promoveren. Als Schoonebeek wint van Sleen en Gasselternijveen niet wint van Balkbrug dan mag Schoonebeek zich, net als Titan in deze klasse, derdeklasser noemen.

Spanning in 2K

Natuurlijk wordt er vandaag ook weer gestreden om de laatste periodetitel of tegen degradatie. Interessant is dan bijvoorbeeld de 2e klasse K, waar Zuidwolde en Pesse strijden tegen degradatie en Dalen nog altijd in de race is voor een periodetitel.

Houdt VKW het vol?

En houdt VKW de titelrace in de 1e klasse F vol tot de laatste speeldag, volgende week? Dan moet de ploeg van trainer Karlo Meppelink, die sinds vorige week al zeker is van promotie naar de hoofdklasse, winnen bij Roden. En die ploeg is nog in de race voor een plek in de nacompetitie voor promotie.