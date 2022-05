Reus Vrgoc houdt het na zijn laatste thuisduel voor Hurry-Up niet droog

HANDBAL - Langer dan twee meter, flink getatoeëerde armen en benen, heel grote handen en in het middenblok van Hurry-Up soms genadeloos. Toch hield de Kroatische reus Dragan Vrgoc het gisteravond na zijn laatste thuiswedstrijd van Hurry-Up niet droog.

Tegen Bevo pakte Hurry-Up een punt (30-30). De voorlaatste partij in de HandbalNL League stond ook in het teken van het afscheid van Erik Blaauw (transfer naar Duitsland), Bart Mik (stopt) en Vrgoc. Laatstgenoemde heeft een aanbod uit Luxemburg niet kunnen weigeren en vertrekt met pijn uit Zwartemeer.

Tweede huis

"Dit is mijn tweede huis geworden", zegt de Kroaat met de microfoon in de hand. In november 2017 kwam Vrgoc via het Turkse Göztepe bij Hurry-Up terecht. Terwijl hij na de remise het thuispubliek probeert toe te spreken breekt hij.

In vier en een half seizoen tijd hebben fans van Hurry-Up Vrgoc leren kennen als vriendelijke reus. Handig in het hart van de verdediging en aan de overkant op de lijn. De hal na een belangrijke goal of block in de slotfase laten ontploffen. Na de tijd glimlachend met alle kinderen op de foto.

Vervanger onderweg?

"Dit is een heel bijzondere periode voor mij en mijn gezin geweest. Onze oudste zoon Teo is hier opgegroeid. We hebben een huis gebouwd. We hopen hier nog eens terug te keren", besluit Vrgoc.