Marc Marquez mist TT Assen door nieuwe schouderoperatie

MOTORSPORT - MotoGP-coureur Marc Marquez mist de 91 editie van de TT Assen. De Spaanse negenvoudig wereldkampioen gaat na de Italiaanse Grand Prix van Mugello voor de vierde keer onder het mes om aanhoudende problemen aan zijn schouder op te lossen.

In het seizoen 2020 crashte Marquez zwaar tijdens de Spaanse Grand Prix in Jerez. Hij brak daarbij onder meer zijn arm en liep zenuwschade op in zijn schouder. De Honda fabrieks-coureur ging al drie keer onder het mes en mistte al twee keer een groot deel van het wegraceseizoen in het MotoGP wereldkampioenschap.

Tiende

Ook in het seizoen 2022 loopt het allerminst naar wens voor Marquez. Na zeven wedstrijden staat hij slechts tiende in het kampioenschap met 54 punten. Marquez kampt daarbij nog altijd met een gebrek aan kracht in zijn rechterschouder. Om die problemen op te lossen gaat hij na de race in Italië dit weekend onder het mes bij een specialist in Amerika om te proberen terug te komen naar zijn oude vorm.

Hoe lang het herstel gaat duren is nog niet bekend, maar specialisten verwachten dat Marquez minimaal drie tot zes maanden uit de running is. Daarom is het hoogstwaarschijnlijk dat de meest succesvolle coureur van de laatste tien jaar dit seizoen niet meer in actie zal komen.

Stefan Bradl