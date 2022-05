VOETBAL - Ook na vandaag kunnen we weer een nieuwe Drentse kampioen aan de lijst toevoegen. Buinerveen won van Witteveense Boys 87 en door een slipper van SVBC zijn de blauwhemden niet meer in te halen. Door zeges van VKW, SVZ, Actief en Gasselternijveen, blijft het ook in de andere klassen ongemeen spannend.