Eerste editie van Colduvamrun levert zo'n 6000 euro op voor KiKA

Let wel, het is geen hardloopwedstrijd. Het is een sponsorloop. Deelnemers lopen zo veel mogelijk rondes van 2,5 uur om geld op te halen voor KiKa. Het eindbedrag is nog niet volledig bekend, maar organisator Mike van Puffelen zegt dat de opbrengst zo rond de 6000 euro ligt. "Daar zijn we heel blij mee."