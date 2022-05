Hoogeveen wint opnieuw, maar TOGB is kampioen

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft zijn titelkansen in de Hoofdklasse A ondanks een 3-2 zege op Purmersteijn niet in leven kunnen houden. De ploeg van Nico Haak was zwaar afhankelijk van een slipper van koploper TOGB, maar met een 5-0 zege bij Velsen liet de ploeg uit Berkel en Rodenrijs er geen gras over groeien. Hoogeveen kan zich nu focussen op de nacompetitie.