Hoogeveen wint van Purmersteijn, TOGB nieuwe kampioen

VOETBAL - vv Hoogeveen heeft zijn titelkansen in de Hoofdklasse A ondanks een 3-2 zege op Purmersteijn niet in leven kunnen houden. De ploeg van Nico Haak was zwaar afhankelijk van een slipper van koploper TOGB, maar met een 5-0 zege bij Velsen liet de ploeg uit Berkel en Rodenrijs er geen gras over groeien. Hoogeveen kan zich nu focussen op de nacompetitie.

Het gat met TOGB was voor vandaag vijf punten. Voor Hoogeveen was een wonder nodig om kans te blijven houden op het kampioenschap. Allereerst moesten de blauwhemden zelf winnen van Purmersteijn, de nummer zeven op de ranglijst.

Heerkes dubbelt

Hoogeveen opende na een half uur spelen de score met een mooie treffer van Menno Heerkes. Hij kreeg de bal halverwege de helft van Purmersteijn en met een mooi afstandsschot krulde hij de bal over de keeper van de bezoekers heen. Heerkes was ook de maker van de 2-0. Dit keer kreeg hij de bal in derde instantie voor de voeten na een corner en schoot de bal strak in de hoek.

Vlak voor rust deed Purmersteijn iets terug, maar na tien minuten te spelen in de tweede helft brak Jamai Kriekjes door de verdediging en zette de 3-1 op het bord. Hoogeveen leek daarmee alle touwtjes in handen te hebben, maar tamelijk onverwachts kwam Purmersteijn toch nog terug tot 3-2.

De ploeg van Haak moest de laatste tien minuten verder met tien man, nadat Ayoub Ben Ali Ahlaq geblesseerd het veld moest verlaten. Alle wissels waren op dat moment al opgebruikt. Ondanks dit ondertal werd Purmersteijn niet meer gevaarlijk en hield Hoogeveen de 3-2 voorsprong vast.

Nacompetitie