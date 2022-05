vv Buinerveen na 33 jaar terug in 4e klasse

VOETBAL - Buinerveen is na een 3-1 zege op Witteveense Boys de nieuwe kampioen in de 5e klasse D. De ploeg van trainer Willy Kral profiteerde daarbij optimaal van de nederlaag van de laatst overgebleven concurrent SVBC tegen Weiteveense Boys. Buinerveen promoveert dus naar de 4e klasse, de klasse waaruit de club in 1989 degradeerde.

Buinerveen stond nagenoeg het hele seizoen bovenaan in de 5e klasse D, maar een onverwachte nederlaag tegen HHCombi twee weken geleden maakte de titelstrijd opeens weer spannend. Vandaag begon Buinerveen met een gat van drie punten op SVBC aan de voorlaatste wedstrijd van het seizoen. Om kans te maken moest de ploeg uit Barger-Compascuum vandaag punten morsen.

Kwart eeuw

Dat gebeurde in de vorm van een 2-3 nederlaag tegen Weiteveense Boys. Buinerveen won wel en mag zich met nog één wedstrijd te spelen de de nieuwe kampioen noemen. Het is voor het eerst sinds het seizoen 1996/1997 dat Buinerveen een kampioenschap mocht vieren, meer dan een kwart eeuw geleden. Destijds was dat in de 6e klasse E. De laatste keer dat Buinerveen promoveerde was in 2009/2010.

"We hebben hier lang op gewacht en ik ben heel trots op de ploeg dat het gelukt is," liet voorzitter Dennis Middeljans na afloop weten. "Ik zag het wel een beetje aankomen, want we wisten dat Weitenveense Boys een lastige ploeg is. Ik had al een gevoel dat SVBC niet zou kunnen winnen", aldus Middeljans.

"Wij hebben de laatste jaren juist een paar goede jongens erbij gekregen en zijn de laatste jaren echt gegroeid. Zelfs vandaag hadden we nog een aantal spelers die door blessures niet konden meedoen, maar de ploeg stond er en heeft geleverd. De laatste weken waren erg spannend, maar gelukkig is het nu klaar en kunnen de festiviteiten beginnen. Volgende week gaan we in Buinerveen laten weten dat we kampioen zijn geworden", laat Middeljans opgetogen weten.

SVBC blij met plek 2