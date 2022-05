Alcides boekt belangrijke zege, maar is er nog niet

De ploeg van trainer Wilko Niemer speelde geen daverende wedstrijd maar kwam na een half uur spelen wel op voorsprong door een treffer van Roy Kuiers die een voorzet van Nick Kuipers binnen wist te werken. In de tweede helft verdubbelde Sander Boekholt de voorsprong met een hard schot van afstand. Alcides leek zelfs op 3-0 te komen, maar die kans ging verloren. In de counter was het vervolgens VOC dat de 2-1 wist te scoren.

Dichterbij kwam de ploeg uit Rotterdam niet en Alcides hield stand. Met de drie punten komt het totaal van de Meppelers op 26 punten en daarmee wipt het net over TAC'90 heen. Die ploeg verloor in een spannende pot met 2-4 van RKAVV Leidschendam. Ook TAC'90 heeft 26 punten, maar een minder doelsaldo. Ook De Zouaven is nog een directe concurrent voor Alcides, maar die ploeg wist vandaag ook met 4-2 te winnen van SDO, waardoor dat gat hetzelfde is gebleven. Volgende week speelt Alcides de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen tegen Purmersteijn.