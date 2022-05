Alcides wint en stapt uit gevarenzone

VOETBAL - Alcides heeft met een 2-1 zege op VOC Rotterdam goede zaken gedaan in de strijd voor lijfsbehoud in de Hoofdklasse A. De Meppelers staan na vandaag op de 12e plaats in de ranglijst en staan daarmee één plaats boven de gevarenzone voor nacompetitie.

In de Hoofdklasse A gaat het om de laatste drie plaatsen op de ranglijst. De hekkensluiter degradeert en de twee ploegen daarboven spelen voor lijfsbehoud. Alcides bezette voor vandaag met de dertiende plaats één van die gevarenplaatsen. Om het gat te dichten moest er vandaag gewonnen worden van VOC Rotterdam.

Kuiers en Boekholt

De ploeg van trainer Wilko Niemer speelde geen daverende wedstrijd maar kwam na een half uur spelen wel op voorsprong door een treffer van Roy Kuiers die een voorzet van Nick Kuipers binnen wist te werken. In de tweede helft verdubbelde Sander Boekholt de voorsprong met een hard schot van afstand. Alcides leek zelfs op 3-0 te komen, maar die kans ging verloren. In de counter was het vervolgens VOC dat de 2-1 wist te scoren.

Strijd