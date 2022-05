Laatste speelronde beslist over lot vv Emmen

VOETBAL - vv Emmen heeft vandaag in de voorlaatste speelronde van de Hoofdklasse A geen indruk kunnen maken op tegenstander SJC. De thuisploeg ging met 1-4 onderuit. Naaste concurrent voor directe degradatie SDO verloor ook, dus gaat Emmen met een voorsprong van twee punten de laatste speelronde in.

Hoogvlieger SJC werd een half uur lang afgehouden, maar Martijn van Trigt wist zijn ploeg toch op voorsprong te zetten. Vier minuten later al was het Frans van Niel die de voorsprong verdubbelde. Ook na rust stond er geen maat op SJC dat via Van Trigt en Tom Duindam naar een 4-0 voorsprong kwam. Met nog vijf minuten te spelen pikte ook Sem Nijkamp voor Emmen een treffer mee, maar meer dan de eer hield de thuisploeg daar niet aan over.