Raptim duwt Protos verder in degradatiezorgen

Raptim staat, met nog één speelronde voor de boeg, op de vierde plaats in de 3e klasse D. Die plek geeft volgende week recht op de laatste nacompetitieplaats voor promotie. Als de ploeg van trainer Jan Willink volgende week wint van Olyphia, dan plaatst het zich voor het toetje van het seizoen. Raptim bewijst dan ook Protos een dienst, want die ploeg staat nu op plek twaalf. Die plek zal volgende week nacompetitie tegen degradatie betekenen. Wint Raptim van Olyphia en Protos van Sweel, dan speelt Protos zich veilig. Verliest Protos en wint USV van Dwingeloo, dan is Protos zelfs rechtstreeks gedegradeerd. Spanning gegarandeerd dus.

Het vuurwerk kwam vanmiddag in eerste instantie vanaf de kant. Met Bengaals vuur werd de sfeer verhoogd, maar de 22 spelers leken hierdoor wel verlamd. In de eerste dertig minuten was van goed spel nauwelijks sprake. In het laatste kwartier van de eerste helft kwamen de gasten beter in de wedstrijd en kregen hulp van de thuisclub. Een inworp van Stan van der Veen belandde in de voeten van Kian Bosman, die Laurens Meppelink in staat stelde om de 0-1 binnen te schieten. Voor rust werd er niet meer gescoord.