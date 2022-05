VKW houdt titelkansen levend ondanks zege Hoogezand

VOETBAL - VKW maakt na een 0-2 zege op Roden nog altijd kans op de titel in de 1e klasse F. Het gat met Hoogezand blijft slechts één punt. Ook SVBO en Germanicus wonnen vandaag en GOMOS speelde doelpuntloos gelijk in Jubbega.

Vorige week kreeg VKW al te horen dat het zou promoveren naar de Hoofdklasse, maar de nederlaag tegen Jubbega was een domper op die feestvreugde. Tegen Roden wist de ploeg uit Westerbork zich echter weer te herpakken. Door treffers van Werner Wijnholts en Durk de Jong werd in 2-0 gewonnen van de ploeg die nog hoopte op een plek in de nacompetitie. Koploper Hoogezand won weliswaar ook met 4-0 van WVV, maar het gat van slechts één punt blijft te overbruggen. Het kampioenschap zal worden beslist in de laatste speelronde waar VKW en Hoogezand het tegen elkaar opnemen.