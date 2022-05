SVZ helpt Actief in een zetel richting titel in 3e klasse B

VOETBAL - De titelstrijd in de 3e klasse B heeft weer een nieuwe wending gekregen. Waar Actief uit Eelde zeer goede zaken deed door De Wilper Boys met 5-0 te verslaan, was het de 1-3 zege van SVZ uit Zeijen op koploper Forward dat de ploeg van trainer Peter Slijfer in een zetel heeft geholpen richting de laatste speelronde.

Forward stond voor vandaag bovenaan met één punt voorsprong op Actief en drie punten voorsprong op SVZ. Actief deed wat het moest doen tegen middenmoter De Wilper Boys. Met treffers van Julius van der Hilst (2x), Ennio Jansen, Leon Buiter en Rick van de Vlis tekende de ploeg uit Eelde voor een ruime zege.

Karwij afmaken

SVZ leek eerst te verzaken in de titelstrijd, nadat Forward via Matthijs Gerbranda al vlak na het eerste fluitsignaal op voorsprong kwam. Pas in de tweede helft kwam de ploeg uit Zeijen terug in de wedstrijd. Avner Leidelmeyer maakte de gelijkmaker en Ryan Subaeswaran zette zijn ploeg op voorsprong. Jochem Haverkate maakte het karwij af met de beslissende 1-3.