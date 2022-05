Schoonebeek laat gouden kans liggen, Gasselternijveen nu op 'pole'

Al binnen één minuut kreeg de missie van Schoonebeek een flinke klap te verduren. Jeroen Mens kreeg de bal perfect voor de voeten en haalde uit voor de 0-1. Tien minuten zette Lars Meijer de score zelfs op 0-2.

Daarna kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd. Leon Steffens maakte de 1-2 en twintig minuten later schoot Jesper Swieters de gelijkmaker binnen. Opnieuw was het echter Lars Meijer die voor rust de voorsprong voor Sleen op het bord zette.

In de tweede helft liep Sleen door een goal van Jasper Ruinemans uit naar 2-4 en daarmee leek de wedstrijd in het slot. Niek Huser pakte in de slotfase nog een treffer mee, maar het was onvoldoende om een nederlaag af te wenden.

Gasselternijveen wint wel

Schoonebeek was zelfs bij winst nog afhankelijk van het resultaat tussen Gasselternijveen en Balkbrug, maar waar Schoonebeek een misstap maakte, bleef Gasselternijveen foutloos. Niek Poppinga en Joep Meertens zorgden voor rust al voor een comfortabele voorsprong. In de tweede helft was het scoreverloop iets evenwichtiger en wist Balkbrug er twee te maken, maar de treffer van Brandon Meems bepaalde de uitslag op 3-2.

Zo zakt Schoonebeek naar de derde plaats met één punt achterstand op Gasselternijveen. Volgende week speelt Schoonebeek tegen DVC'59 en Gasselternijveen tegen Buinen. Schoonebeek moet zelf winnen en hopen op puntverlies van Gasselternijveen om nog kans te maken op directe promotie. Als Gasselternijveen wint is promotie voor hen zeker.