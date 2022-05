SV Pesse verbaast vriend, vijand en ook zichzelf met handhaving

VOETBAL - De opluchting was zichtbaar bij SV Pesse-trainer Harm Spijker. Met een grote glimlach, gevolgd door een diepe zucht, nam hij na het laatste fluitsignaal de felicitaties in ontvangst van zijn collega van SC Emmeloord. Amper een minuut voor die handdruk kroop de Drentse club door het oog van de naald toen de gasten de paal raakten en daarmee de kans op 3-3 lieten liggen.

Pesse won met 3-2 en speelde zich daardoor op de voorlaatste speeldag veilig. Een gelijkspel had nog een spannende week opgeleverd, want dan Pesse nog te achterhalen voor Zuidwolde (al had die ploeg dan wel drie punten moeten goedmaken en ook nog eens heel veel doelpunten).

Hard hoofd

Maar de vreugde in het Pesse-kamp was desondanks te begrijpen, want wie gaf de withemden voorafgaand aan het seizoen een stuiver voor handhaving? Zelfs de eigen spelers en supporters hadden er een hard hoofd in. Na de derde promotie sinds 2014/2015 kende Pesse namelijk een rampzalige start van het seizoen 2020/2021. Na vier duels stond de club stijf onderaan in de 2e klasse, met een doelsaldo van 5 voor en al 20 tegen. Maar omdat, wegens corona, het seizoen werd geschrapt kreeg de ploeg van Spijker (die na de promotie John Kramer opvolgde) een nieuwe kans op het podium waar de club nog nooit had geacteerd.

Slechte start