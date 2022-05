Drenthe kan een 'elftal' kampioenen leveren

VOETBAL - De teller staat op dit moment op vijf Drentse kampioenen in het amateurvoetbal en daar kunnen er komend weekend, in de laatste reguliere speelronde, nog zes clubs uit onze provincie bij komen.

Wacker De Wijk, HODO, Titan, MSC en Buinerveen hebben de titel al op zak. Het 'elftal' kampioenen kan worden gevormd door DZOH, ONR, NWVV, VKW, Actief en Borger, al is de kans dat die laatste club koploper WVV nog gaat achterhalen in de zaterdag 4e klasse D vrijwel onmogelijk. Borger heeft niet alleen drie punten minder dan de club uit Winschoten, ook het doelsaldo is beduidend slechter. WVV heeft een doelsaldo van +60 en Borger staat op +49. Alleen bij een forse zege op HS'88 én een nederlaag van WVV bij DKB maakt Borger nog een kans.

NWVV

Ook NWVV is afhankelijk van een concurrent. De zaterdagvijfdeklasser uit Nieuw Weerdinge heeft één punt minder dan koploper Scheemda. Die ploeg speelt zaterdag tegen nummer 3 in de stand, Seta. Die ploeg kan de titel ook nog pakken, want de achterstand van Seta op Scheemda bedraagt twee punten. NWVV moet hopen op een misstap van Scheemda. Bij een gelijkspel of nederlaag van die club volstaat voor de ploeg van trainer Johan Hollen een zege bij Muntendam.

DZOH

De andere Drentse clubs hebben de titel helemaal in eigen hand. DZOH is bij een thuiszege op SC Elim kampioen van de zaterdag 2e klasse J, tenzij de enige overgebleven concurrent Gorecht met dubbele cijfers wint van Gramsbergen. In dat geval zal ook DZOH met meer goals verschil moeten winnen dan één treffer. Op dit moment staan DZOH en Gorecht gelijk qua punten, maar is het doelsaldo van DZOH veel beter. Het verschil tussen beide ploegen is negen treffers.

ONR

Voor ONR is de opdracht, in de laatste wedstrijd van het seizoen in de 4e klasse C, duidelijk. De nummer 2 moet winnen van de nummer 1: Niekerk. Lukt dat, dan is ONR volgend seizoen derdeklasser.

VKW

Exact hetzelfde verhaal geldt voor VKW. De club uit Westerbork, die onlangs al promoveerde naar de hoofdklasse, ontvangt koploper Hoogezand. VKW staat tweede in de 1e klasse F van het zondagvoetbal en moet dus winnen om de titel te pakken.

Actief

Door de zege van SVZ bij de studenten van Forward heeft Actief in de zondag 3e klasse B op de laatste speeldag, komende maandag, de koppositie in handen. De club uit Eelde kan het karwei dus op eigen kracht afmaken. Dat moet dan gebeuren tegen nummer 2: Forward. Een gelijkspel is al genoeg voor de ploeg van trainer Peter Slijter, die dan voor de tweede keer in vier seizoenen promoveert met Actief.

vv Gasselternijveen of vv Schoonebeek

vv Gasselternijveen heeft de beste papieren om samen met de huidige kampioen van de zondag 4e klasse D, Titan, te promoveren naar de derde klasse. Door de nieuwe competitie-indeling promoveren er dit seizoen twee ploegen rechtstreeks uit alle vierde klassen. Gasselternijveen staat sinds gisteren op plek 2, één punt boven vv Schoonebeek. Die ploeg verloor gisteren verrassend op eigen veld van Sleen. Wint Gasselternijveen komend weekend van vv Buinen dan is de club die in 2023 honderd jaar bestaat volgend seizoen actief in de 3e klasse.

Wanneer worden de (mogelijke) kampioensduels gespeeld?