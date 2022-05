Terugkerend publiek ziet geen Van der Poel op VAM-berg tijdens NK

WIELRENNEN - Tweevoudig Nederlands kampioen wielrennen Mathieu van der Poel komt niet in actie tijdens het NK op de VAM-berg komende maand. De wedstrijd past niet in het programma van de renner van Alpecin-Fenix.

In 2020 won een ontketende Van der Poel op de VAM-berg zijn tweede nationale titel op de weg. Dit jaar gaat hij 'normaal gezien niet' op jacht naar een nieuwe titel in Wijster, zei Van de Poel na de Giro d'Italia tegen de NOS

"Ik ga nu een paar dagen rusten, dan kan ik verder gaan werken richting de Tour de France", licht hij toe. "Ik blijf nu een paar dagen van de fiets en dan ga ik in Livigno op hoogtestage voor de Tour."

Voor het derde jaar op rij wordt het NK wielrennen gehouden op en rond de VAM-berg. Vorig jaar was Timo Roosen de sterkste op de Col du Vam. De start is dit jaar in Westerbork. Na twee coronajaren kan het Drentse wielerpubliek zich dit jaar rijendik opstellen langs het parcours.