Hurry-Up en E&O gaan samenwerken op eredivisieniveau

HANDBAL - Na de zomer zal er een fusieteam van Hurry-Up en E&O op eredivisieniveau en in de eerste divisie actief zijn. Dat is de inzet van beide buren.

De clubs uit Zwartemeer en Emmen gaan elkaar helpen na interesse van E&O in talenten van Hurry-Up. Manuel Kremer, lid van de Topsportcommissie van Hurry-Up, opent: "E&O had spelers van onze opleidingsploeg benaderd. Die willen we natuurlijk niet kwijtraken en die jonge gasten willen het liefst dicht bij het BENE-Leagueteam blijven, waarna de clubs om tafel zijn gegaan."

In Emmen stopt een vijftal waardoor E&O op zoek is gegaan naar nieuwe spelers. Door de samenwerking kunnen talenten van Hurry-Up in actie komen voor de fusieploeg in de eredivisie, maar blijven ze ook in beeld bij de Zwartemeerse hoofdmacht. "Dan gaat het om spelers als Youri Braker (18), Emiel Hoogland (17) en Martijn Bijl (18)", vult Kremer aan.

Niet uit nood geboren

"Ook blijft Hurry-Up 2 in de eerste divisie. Tieners die nu nog tekort komen voor het eerste van Hurry-Up kunnen bijvoorbeeld op zaterdagavond voor E&O in de eredivisie en een dag later in de eerste divisie bij Hurry-Up 2 minuten maken. Dan hebben ze uitdaging op verschillende niveaus", zegt Kremer.

De manager van de Zwartemeerders wil niet spreken van een uit nood geboren samenwerking. "Hurry-Up staat er goed voor. We hebben een grote trainingsgroep en ik verwacht nog twee versterkingen voor het vlaggenschip", besluit Kremer. "Door elkaar de helpende hand te bieden hopen we dat beide clubs uit de regio sterk blijven."

