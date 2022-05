Ilja Caljouw begint heldhaftig avontuur op Isle of Man met schuiver

MOTORSPORT - Ilja Caljouw (34) uit Bovensmilde is z'n debuut bij de legendarische wegrace op het Isle of Man begonnen met een schuiver. Gisteravond, tijdens de tweede kwalificatie-sessie, gleed hij onderuit

"Ik baal ervan dat ik het heb laten gebeuren", zegt Caljouw vanuit het ziekenhuis op het Britse eiland. "Ik ben niet heel erg geschrokken, ik kwam gewoon wat asfalt tekort en daardoor belandde ik in het gras."

Per helikopter naar ziekenhuis

De Kawasaki-coureur werd per helikopter naar het ziekenhuis gevlogen, waar hij nog altijd verblijft. "Ze zijn hier heel goed voor me. Maar het schiet allemaal niet op", laat hij weten. "Ik moest nog wat onderzoeken ondergaan omdat ik last bleef houden van mijn buik. Het leek me niet verstandig om dat te verzwijgen. Want op dit hobbelige stratencircuit heb je je buikspieren heel erg nodig. Maar na de echo vertelde de arts dat hij geen grote problemen had gezien: hij zag vooral dat alles beurs was. Ik voel me al een stuk beter dan gisteravond. Net na de crash kon ik niet zo diep ademen. Dat gaat nu beter."

Zelf denkt hij dat de problemen aan zijn buik te wijten zijn aan de airbag in zijn motorpak, die lang op zijn longen en buik drukte. "Dat opgeblazen pak heb ik in de helikopter de hele tijd aan gehad. Dat mocht pas in het ziekenhuis uit", verklaart Caljouw.

Motor weer klaar

Zijn motor, een Kawasaki ZX-10R, heeft relatief weinig schade opgelopen. "Die is alweer klaar om te racen. Daarom is het ook frustrerend dat ik hier nog niet weg kan."

Voor zijn eerste race op het befaamde stratencircuit over zestig kilometer, van komende zaterdag in de Superbike-klasse, gaan maximaal zes kwalificatie-trainingen vooraf. Twee daarvan zitten er inmiddels op. "Vanavond kan ik sowieso niet rijden. Maar ik weet ook niet of het voor de andere deelnemers wel doorgaat, want bij regen wordt hier niet gereden en het weer ziet er nog niet heel mooi uit."

Kwalifcatie

Om zich te plaatsen voor de wedstrijd van zaterdag, moet hij bij de top-50 rijden en binnen 112.5 procent van de snelste tijd rijden. "Ik stond tot de crash op de 48e plaats. Op zich denk ik dat dat wel zou moeten kunnen lukken."

Races

De 34-jarige Drent komt uit voor Performance Racing Achterhoek. Het evenement duurt twee weken. Na de race van zaterdag in de Superbike-klasse volgt maandag nog een race in de Superstock-klasse, die gaat over 240 kilometer en volgende week vrijdag is de befaamde 'senior-race'. Die gaat ook over 360 kilometer.

