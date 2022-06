Wesley de Boer (16) geeft visitekaartje af op Europees jeugdconcours Veeningen

PAARDENSPORT - In Veeningen starten de komende vijf dagen 550 combinaties uit 20 verschillende landen bij het internationale springconcours voor de jeugd. Deelnemers tussen de 12 en 22 jaar, die het neusje van de zalm zijn binnen Europa, komen in actie.

"Wij kunnen hier 550 paarden kwijt, dus we zitten ook echt helemaal vol", reageert concours-directeur Michel Broek. "We hebben een contract getekend voor twee jaar met een optie voor nóg een jaar. Dus het is de bedoeling dat we de komende jaren deze Europese jeugdwedstrijd hier houden."

Wesley de Boer

Tussen al het internationale springgeweld komen we Wesley de Boer (16) uit Nieuwleusen tegen. Hij rijdt in Veeningen, praktisch gezien, een thuiswedstrijd. Hij is de zoon van springruiter Marcel de Boer, die in Nieuwleusen een eigen handelsstal runt. Wesley gaat in Veeningen de komende vijf dagen in totaal met drie paarden van start in de individuele wedstrijd.

Landenwedstrijd

Tijdens het springconcours strijden de vier beste ruiters per land ook tegen elkaar, in een landenwedstrijd. Maar tot dat selecte groepje ruiters behoort De Boer deze keer niet.

"Dit is voor de bondscoach wel één van de belangrijkste wedstrijden. Hier loopt het beste team. En ik wil hier graag presteren om in de toekomst ook weer onderdeel van dat team uit te gaan maken", verklaart De Boer. Hij voelt zich prima thuis in Veeningen. "Ik kom hier al van kinds af aan voor de grote wedstrijden en het is heel mooi dat ik hier nu met de jeugd mag meerijden."

Vandaag kwam De Boer met twee paarden in actie: Sisi en Icarinda. De Boer blijft met beide paarden foutloos. Hij rijdt met Sisi de achtste tijd en met Icarinda wordt hij knap negende tussen al het internationale geweld. In totaal gaan in de junioren-wedstrijd 93 combinaties van start.

'Tevreden'

"Er was een lijntje waarvan ik dacht dat ik met Sisi een galopsprong minder had kunnen doen, maar verder liep het heel mooi en ben ik tevreden", besluit De Boer.

Het internationale springconcours in Veeningen duurt nog tot en met zondag.