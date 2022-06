Quintus - Hurry-Up live op TV Drenthe

HANDBAL - Het beslissende degradatieduel in de HandbalNL League van Hurry-Up tegen Quintus is aanstaande zaterdagavond vanaf 19:55 live te zien op TV Drenthe en online.

In Kwintsheul hebben de Zwartemeerders aan een punt genoeg ook na de zomer in de BENE-League uit te komen. Net als aanstaande opponent Quintus staat Hurry-Up in de kampioensfase op nul punten.