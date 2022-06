EK wielrennen 2023 gaat over nieuw Dak van Drenthe op VAM-berg

WIELRENNEN - Als alles volgens plan verloopt gaat het parcours van het EK wielrennen volgend jaar september over het Dak van Drenthe. Dat wordt het nieuwe hoogste punt van onze provincie op de VAM-berg in Wijster. Nu kunnen renners tot een hoogte van 48 meter klimmen, dat wordt straks 63 meter.

Het was de bedoeling dat de deelnemers aan het Nederlands kampioenschap, eind deze maand, er al overheen zouden rijden. Maar dat gaat volgens gedeputeerde Brink niet lukken.

'Volgend jaar over Dak van Drenthe'

"De berg moest eerst een setting krijgen, zodat het later niet meer zakt. Nu zijn ze bezig om te kijken hoe ze het goed af kunnen dekken en ik hoop dat dat binnenkort gebeurt. En dan is nog steeds de hoop dat we volgend jaar met het EK over het Dak van Drenthe kunnen", reageert gedeputeerde Henk Brink. "Dan is nog niet de hele berg afgedekt, maar ik hoop wel dat dan het parcours er al ligt."

Twee miljoen

De voorzitter van de Europese wielerbond, Enrico Della Casa, onthulde vandaag samen met Brink het officiële bord voor het Europees kampioenschap. Het evenement gaat zo'n twee miljoen euro kosten. Provinciale Staten heeft al negen ton toegezegd.

"We rekenen nog op een bijdrage van VWS. Het ministerie heeft het evenement op hun kalender staan, dus daar heb ik geen twijfels over", verklaart Brink. "Verder moet het uit sponsoring komen. Daar zijn we nu volop mee bezig en die gesprekken lopen goed."

Vijf dagen

Het Europees kampioenschap gaat over vijf dagen. Het gaat om wegwedstrijden, individuele tijdritten en een aflossingskoers voor ploegen. De organisatie is daarvoor in gesprek met verschillende startplaatsen in onze provincie.

"De eerste twee dagen staan in het teken van de team-relays en de individuele tijdritten. Die gaan niet over het VAM-terrein. Daarnaast krijgen de wegwedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag allemaal hun eigen startplaats in de provincie. Maar zowel de junioren, beloften en elite finishen allemaal op de VAM-berg", verklaart organisator Thijs Rondhuis.

Met zijn bedrijf Courage Events tekende hij ook al voor het EK veldrijden op de VAM in 2021 en organiseert hij eind deze maand voor de derde keer op rij het Nederlands Kampioenschap wielrennen in Drenthe.