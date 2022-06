DOS'46 strikt jeugdinternational Nena Ellermeijer

Harmen Tjeerdsma, bestuurslid topkorfbal bij DOS'46 is tevreden over de komst van Ellermeijer. "Nena is een welkome aanvulling in onze jonge ambitieuze selectie." Ook Ellermeijer zelf kijkt uit naar het avontuur in Nijeveen. "In de jeugd bij Unitas heb ik regelmatig tegen DOS'46 gekorfbald en ik voelde mij altijd al welkom en fijn. DOS'46 is een club met een goede verenigingssfeer en dit gevoel heb ik ook zeker overgehouden aan de gesprekken. Daarnaast ben ik nieuwsgierig naar waar mijn plafond ligt en dit wil ik graag ontdekken bij DOS'46."