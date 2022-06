Programma zaterdagvoetbal: de beslissingen

VOETBAL - Dit weekend staat in het amateurvoetbal de laatste competitieronde op het programma voordat de nacompetitie begint. Vandaag vallen dus de beslissingen over wie er kampioen wordt, wie er degradeert en welke ploegen zich plaatsen voor de nacompetitie. Bekijk hier het programma van vandaag.

In de 2e klasse J kan DZOH in eigen huis de titel pakken. Dan moet er wel gewonnen worden van SC Elim. Bij ieder ander resultaat zijn de Emmenaren afhankelijk van Gorecht, dat op bezoek moet bij Gramsbergen. Die ploeg heeft evenveel punten als DZOH, maar heeft een slechter doelsaldo.

In de 4e klasse C maken ONR en NIekerk, in een onderling duel, uit wie er kampioen wordt. De ploeg uit Roden heeft twee punten achterstand op de Groningers en moet dus winnen om de titel in de wacht te slepen.