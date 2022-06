Programma zondagvoetbal (op maandag): de beslissingen

VOETBAL - Dit weekend staat in het amateurvoetbal de laatste competitieronde op het programma voordat de nacompetitie begint. In een aantal klassen is de kampioen nog niet bekend. Bijvoorbeeld in de 1e klasse F en de 3e klasse B.

In die twee klassen maakt een Drentse club kans op de titel. In de 1e klasse F is dat VKW uit Westerbork en in de 3e klasse B is dat Actief uit Eelde. Beide ploegen spelen vanmiddag in een rechtstreeks duel met de enige overgebleven concurrent.

VKW speelt op eigen veld tegen Hoogezand en Actief ontvangt de studenten van GSAVV Forward.

In de 4e klasse D kan naast Titan ook Gasselternijveen rechtstreeks promoveren. Een zege bij Buinen volstaat. Lukt dat niet, dan maakt Schoonebeek nog kans op directe promotie.

In de hoofdklasse A strijdt vv Emmen tegen rechtstreekse degradatie. Een goed resultaat tegen Be Quick 1887 is daarvoor nodig als concurrent SDO weet te winnen van TAC'90.